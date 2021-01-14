مصر.. الأمن يلقي القبض على هاربين من السجن

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية في مصر، في إلقاء القبض على المتهمين الهاربين من سجن طنطا العمومي.

وأكدت قوات الأمن أنه تم القبض على المتهمين أثناء تواجدهما بمنطقة زفتى، وذلك بعد أن تم ضبط المتهم الأول أثناء تواجده بشقة سكنية، بمنطقة العجيزي في حي أول طنطا.

وأكد مصدر أمني اختباء باقي المتهمين بمدينة زفتى، وتم إعداد مأموريات مكبرة استهدفت المتهمين، حيث أسفرت عن ضبطهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

يذكر أن جميع المتهمين محكوم عليهم بالإعدام تم ضبطهم جميعا، بالقبض على الاثنين المتبقين اليوم.

يذكر أنه تمكن 3 أشخاص من الهروب من سجن طنطا العمومي عبر أحد الأسوار المجاورة للسجن، بعدما تمكنوا من تنقيب جدران السجن طوال 3 أشهر، بعدما عطلوا كاميرا المراقبة وفروا هاربين عبر أسوار وأسطح المنازل المجاورة.