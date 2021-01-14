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إسرائيل تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا

14
JANUARY
2021
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أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، بتسجيل 56 وفاة و9388 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
إسرائيل تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بكوروناالجيش الإسرائيلي يسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا بين عناصره
وقالت الوزارة إن من بين ما يقرب من 121485 اختبارا تم إجراؤها خلال الـ24 ساعة الماضية، 7.9% من هذه الفحوصات جاءت نتيجتها إيجابية، مبينة أن عدد الحالات النشطة هو حوالي 80 ألف حالة من بينها 1834 حالة في المستشفى.
 
وتأتي الأرقام الجديدة في الوقت الذي لا تزال فيه إسرائيل تخضع لإغلاق عام مشدد، بهدف الحد من ارتفاع الإصابات بالفيروس.
 
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن يوم أمس عن تسجيل رقم قياسي بإصابات كورونا بين عناصره بلغ 1506 حالات، وهو أعلى رقم لديه منذ بداية الوباء.
 
وأوضح أن جميع العناصر المصابين بالفيروس يعانون من أعراض خفيفة، كما يخضع 12 ألفا و339 عنصرا للحجر الصحي.
روسيا اليوم
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