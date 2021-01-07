لمغرب يرخص استخدام لقاح "أسترازينيكا - أكسفورد" المضاد لكورونا

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اأعلن وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب أن الوزارة وافقت على اللقاح الذي طورته شركة "أسترازينيكا" وجامعة "أكسفورد" للاستخدام الطارئ للوقاية من فيروس كورونا.

وقال إن "الدولة طلبت شراء 66 مليون جرعة من كل من (أسترازينيكا) و(سينوفارم) الصينية، إلا أنها لم تتسلم أيا منها حتى الآن".

وأضاف: "الاتفاق مع (سينوفارم) يتضمن نقل التكنولوجيا وإقامة مصنع للإنتاج في المغرب".

وأشار إلى أن حملة التطعيم سوف تستغرق ثلاثة أشهر على الأقل من أجل الوصول إلى المناعة المجتمعية.

كان المغرب قد فرض في 23 من ديسمبر حظر تجول لمدة ثلاثة أسابيع في أنحاء البلاد من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا وإغلاق المطاعم في الدار البيضاء، وأغادير، ومراكش وطنجة التي تضررت بشدة من الجائحة.

وأعلن المغرب عن خطط لبدء حملة تطعيم شامل تستهدف 25 مليونا، أو 80 بالمئة من السكان.