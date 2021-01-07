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مصر.. الحبس بين 10 و15 سنة لـ17 متهما في "قضية المغارة"

7
JANUARY
2021
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قضت محكمة جنايات سوهاج في مصر بالسجن لـ8 من المتهمين في "قضية المغارة" 15 سنة وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم، والسجن لـ9 متهمين آخرين 10 سنوات.
 
وأصدرت المحكمة في جلستها اليوم الأربعاء أحكامها حضوريا بحق 13 متهما وغيابيا على 4 متهمين.
 
تضمنت الأحكام معاقبة 4 متهمين غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة مالية 20 ألف جنيه لكل منهم كما قضت بنفس العقوبة لـ4 متهمين حضوريا بتوكيل.
 
وتعود أحداث القضية لعام 2016 عندما وردت معلومات إلى فرع الأمن الوطني بوجود عدد من عناصر تنظيم "الإخوان المسلمين" بأحد المغارات الجبلية في المنطقة الصحراوية غرب سوهاج.
 
وداهمت قوات الشرطة وعناصر الأمن المنطقة، وتم ضبط عدد من المتهمين وبحوزتهم بنادق آلية وذخيرة، كما تم العثور على وسائل إعاشة، وتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
 
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم "حيازة أسلحة وذخائر بهدف ارتكاب أعمال إرهابية، والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بمحافظة سوهاج، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة، ومحاولة قلب نظام الحكم، والتخطيط لتعطيل وسائل النقل العامة والخاصة".
 
 
روسيا اليوم
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