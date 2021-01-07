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القضاء الإسرائيلي يصدر حكما ضد ناشط حقوقي فلسطيني

7
JANUARY
2021
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أصدرت محكمة إسرائيلية اليوم الأربعاء حكم إدانة بحق الناشط الحقوقي الفلسطيني عيسى عمرو.
 
وأفادت وكالة "معا" الفلسطينية بأن محكمة عوفر أدانت الناشط، وهو مؤسس تجمع شباب ضد الاستيطان، في ست قضايا لها علاقة بعمله الشعبي في مدينة الخليل.
 
وأدانت المحكمة الناشط حسب الوكالة، ثلاث مرات بتهمة مخالفة القانون من خلال المشاركة في مظاهرات غير مرخص بها بموجب القانون العسكري، ومرتين بتهمة تعطيل عمل الجيش الإسرائيلي ومرة بتهمة الاعتداء على حارس في مستوطنة كريات أربع.
 
وأشارت الوكالة إلى أن قضية محاكمة عمرو استمرت لمدة أربع سنوات وجهت النيابة العسكرية خلالها إلى الناشط مذكرة اتهام تضم 18 تهمة أمنية مختلفة تم إسقاط اثنتين منها خلال الجلسات الأولى للمحاكمة.
 
وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت السلطات الإسرائيلية بالتوقف عن ملاحقة عمرو وغيره من النشطاء الحقوقيين، معتبرة إياه معتقل رأي.
 
وسيتم النطق بالحكم النهائي في قضية عمرو في الثامن من فبراير القادم.
روسيا اليوم
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