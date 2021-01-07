في مئويته.. رغد صدام حسين تحيي الجيش العراقي ووالدها

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حيت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، والدها الراحل والجيش العراقي في الذكرى المئوية لتأسيس الجيش في السادس من يناير 1921.

وقالت في تسجيل صوتي: "يطوي جيشنا العراقي الباسل، جيش البطولات على طول الوطن العربي اليوم، قرنا كاملا من عمر المجد والبطولة".

وأضافت: "ظل العراق مركزا للإشعاع الفكري والبناء العمراني، وكان بلدنا العزيز منذ القدم هدفا لطمع الطامعين وحسد الحاسدين".

وتابعت ابنة الرئيس العراقي الراحل: "عندما تتراجع أهمية الجيش في أي بلد يصبح آلة بيد الأشخاص الخطأ، وعندها يتحول إلى كرة تتقاذفها الأيدي القذرة".

وختمت: "تحية لشهداء الجيش العراقي الباسل، تحية للقائد الشهيد المهيب الركن صدام حسين، تحية للشعب العراقي الذي تحمل الكثير".