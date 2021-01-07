مغردون: شركتان استفادتا من محمد بن سلمان في "قمة العلا" دون أي تعب

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قال مغرودن إن شركتين عالميتين استفادتا من "قمة العلا" دون أي تعب بعد أن عرض ولي العهد السعودي منتوج كل منهما على الملايين ممن تابعوا مجريات قمة المصالحة الخليجية في محافظة العلا.

وأثارت كمامة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي كان يرتديها خلال "قمة العلا" أمس الثلاثاء في السعودية، تفاعل الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحد الناشطين الذي نشر صورة بن سلمان يقود سيارته وإلى جانبه أمير قطر تميم بن حمد، إنه من المرجح أن هذا الصنف من الكمامات قد بيع بالكامل.

ووفق ما أورد موقع "سي إن إن"، فإن الكمامة من نوع "air queen" مصنوعة من مواد "نانو فايبر" من قبل شركة في كوريا الجنوبية، ويبلغ سعرها 7.50 دولار للكمامتين.

وركز المتابعون لمجريات القمة أمس على سيارة من نوع "لكزس LX" قادها ولي العهد السعودي مصطحبا أمير قطر تميم بن حمد في جولة على معالم العلا الأثرية.

وكانت مدينة العلا السعودية احتضنت أمس الثلاثاء قمة خليجية وصفت بالتاريخية إذ كرست المصالحة بين دول الخليج بعد قطيعة امتدت من عام 2017.