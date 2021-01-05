سلطان عمان يعلن عدم حضوره قمة "المصالحة الخليجية"

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أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن سلطان عمان هيثم بن طارق، لن يحضر اجتماعات القمة الخليجية الـ41 في المملكة العربية السعودية.

سلطان عمان يعلن عدم حضوره قمة العاهل السعودي يوجه دعوة لسلطان عمان لحضور القمة الخليجية

وذكرت الوكالة في تغريدة عبر "تويتر" أن فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، سيغادر بالنيابة عن السلطان متوجها إلى السعودية لترؤس وفد السلطنة في مؤتمر القمة.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه رسالة إلى سلطان عمان تضمنت دعوته لحضور القمة الخليجية المقررة في الرياض في الـ5 منيناير.