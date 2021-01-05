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إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ سبتمبر

5
JANUARY
2021
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أعلنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، تسجيل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا منذ نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
 
وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية 8308 إصابة جديدة بالوباء، من بين 110 ألف اختبار أجري أمس الإثنين، لتصل بذلك نسبة الإصابات الإيجابية إلى 7.6%، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
 
ويأتي الإعلان عن تلك الحصيلة قبل ساعات من اجتماع مرتقب للحكومة الإسرائيلية لمناقشة تشديد الإغلاق الذي تشهده إسرائيل منذ نحو 10 أيام للحد من تفشي الوباء، والذي لم يحل دون استمرار أعداد الإصابات في الارتفاع.
 
وبحسب الصحيفة فإن إسرائيل شهدت خلال الـ 4 أيام الماضية ارتفاع معدل الوفيات جراء كورونا مسجلة 98 حالة وفاة، أي بمعدل نحو25 حالة يوميا، وارتفعت نسبة الإشغال في المستشفيات إلى الحد الذي أعلنت فيه بعضها التوقف عن استقبال المزيد من مرضى كورونا.
 
وبإعلان الحصيلة الجديدة تكون إسرائيل قد سجلت منذ تفشي الوباء 450 ألف و116 إصابة من بينها 3445 حالة وفاة، و55 ألفا و312 حالة نشطة (مصابون حاليون)، من بينهم 764 في حالة وصفت بالحرجة، يخضع 183 منهم لأجهزة التنفس الصناعي.
 
وفي سياق متصل أعلن وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين اليوم الثلاثاء، أن عدد من تلقوا لقاح شركة "فايزر" المضاد لكورونا في البلاد وصل إلى مليون و370 ألف، من بينهم 146 ألفا تم تطعيمهم أمس.
 
 
ومنذ الأحد قبل الماضي، تشهد إسرائيل إغلاقا للحد من تفشي الوباء، يفترض أن يستمر لأسبوعين مع تجديده حال لم تنخفض الإصابات.
 
والإغلاق الحالي هو الثالث الذي تشهده البلاد، إذ سبق وفرضت إغلاقا في أبريل/نيسان الماضي، وعادت وفرضت آخر في سبتمبر/أيلول.
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