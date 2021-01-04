قتل زوجته أمام زملائها داخل المدرسة... والسبب كورونا!

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أقدم مواطن مصري على قتل زوجته داخل مقر عملها بإحدى المدارس الخاصة طعناً بالسكين أمام أعين زملائها بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.



وبحسب وسائل الإعلام، أفادت شرطة بولاق الدكرور أن الجاني نفّذ جريمته في مدرسة الشيماء الحديثة الخاصة أسفرت عن مقتل مدرّسة في أواخر الثلاثينات داخل المدرسة على يد زوجها في العقد الخامس من عمره.



وكشفت التحقيقات أن الزوج قتل المعلمة بسبب وجود خلافات بينهما منذ فترة بعدما عاد من إحدى الدول العربية حيث كان يعمل، بسبب تفشي فيروس كورونا، وبحسب الإفادة "معايرتها له كونها هي التي تعمل وتنفق عليه وتلبي احتياجات الأسرة".



وبعد ارتكاب الجريمة، جلس الزوج بجوار الجثة يبكي طالباً من الشهود إبلاغ الشرطة مردداً "أطلبولي الشرطة هيا كده ارتاحت" بحسب موقع "إرم نيوز".