العراق: جميع الطائرات التي تدخل أجواءنا تحت السيطرة

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أكد قائد قوات الدفاع الجوي العراقية، اللواء الركن معن السعدي، اليوم الاثنين، أن جميع الطائرات التي تدخل أجواء العراق تحت السيطرة، وأشار إلى وجود بعض الخروقات.

وقال في تصريح صحفي، إن "هناك مساعي لغرض لشراء أسلحة متطورة أكثر، ومنظومات كشف راداري ومتصديات سلاح دفاع مديات أكبر".

وأضاف، أن "كل الطائرات التي تدخل الى العراق هي تحت مرأى قيادة الدفاع الجوي، ولا تدخل أي طائرة للأجواء العراقية، إلا بعد أن يكون هناك تنسيق، وموافقات من القيادات العليا في القوات المسلحة".

وأشار اللواء السعدي إلى "وجود خروقات قد تحدث، لكنها مرصودة، ويتم إخبار مراجع القيادة بها، وهي خروقات تحدث من خلال دخول طيران في اتجاه غير مسموح".

ويتحدث مسؤولون في العراق بشكل مستمر عن أن الأجواء العراقية مخترقة، ومسيطر عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وشركات أمنية أجنبية.