عبارة للرئيس التونسي تثير تفاعلا واسعا بين النشطاء

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عربي21 - أثارت عبارة أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد خلال خطاب له قبل أيام، بمناسبة عام 2021 الجديد؛ تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وردودا متباينة.

وقال سعيّد خلال كلمته؛ إنني "أشعر أنني في بعض الأحيان من كوكب آخر، حين أستمع إلى المغالطات والافتراءات، ومع ذلك ظللت صامدا ثابتا بالرغم من الشعور المستمر، بالألم والمرارة (..)".

بدوره، قال القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام؛ إن "الرئيس حدثنا ليلة رأس السنة الميلادية، وقال لنا إنه من كوكب آخر لم يسمه، ربما يكون عطارد الكوكب الأقرب إلى الأرض، أو يكون زحل الأبعد عنها (..)، معضلة كبيرة حيرتني ولم أجد لها حلا".

وتابع عبد السلام في منشور بموقع "فيسبوك": "إما أن نرتحل نحن جميعا باتجاه كوكب السيد الرئيس، أو يعود هو إلينا في كوكبنا الأرضي، حتى نتكلم لغة مشتركة، ويفهم بعضنا بعضا (..)، سيدي الرئيس نحن نريد رئيسا يشبهنا ونشبهه ومن كوكبنا الأرضي المكوَّر ويمشي على أديم هذا التراب"، بحسب تعبيره.