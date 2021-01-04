الجيش المصري يعتقل 3 صيادين فلسطينيين من بحر رفح

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عربي 21 - اعتقلت قوت البحرية المصرية مساء الأحد، 3 صيادين فلسطينيين قرب الحدود البحرية جنوب قطاع غزة المحاصر، خلال عملهم في الصيد.

وأكد نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش، أن قوات البحرية المصرية التابعة للجيش المصري اعتقل من المنطقة الحدودية 3 صيادين مساء اليوم، وهم: محمد عادل البردويل، ونادر شلوف، والصياد محمود السعيدني.

وأوضح في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن القوات المصرية صادرت أيضا قارب الصيادين الثلاثة، معبرا عن أسفه لما تقوم به القوات المصرية تجاه الصيادين خلال عملهم.

وأضاف: "مصر هي الجارة القريبة، لماذا تقوم بملاحقة الصيادين؟ رغم أن القوارب المصرية تدخل لدينا، وتقوم الجهات المختصة بإرجاعها بكل سهولة، ولكن من الواضح أنه من غير المرغوب أن تقترب قوارب الصياد الفلسطيني من الحدود".

وأعرب عن أمله أن "تتغير هذه السياسية المصرية في تعاملها مع الصيادين الفلسطينيين الذين يمارسون عملهم داخل البحر"، مطالبا مصر بـ"الإفراج عن الصيادين كافة".