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الأردن يبرم اتفاقا للحصول على 3 ملايين جرعة من لقاح فايزر

4
JANUARY
2021
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قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إن بلاده أبرمت اتفاقا مع فايزر وشريكتها بيونتيك لشراء مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 كما ستحصل على مليوني جرعة أخرى من برنامج كوفاكس بمنظمة الصحة العالمية، مضيفا أن هناك محادثات للحصول على المزيد من الجرعات.
 
وأكد مسؤولون في وزارة الصحة أنهم يتوقعون وصول الإمدادات الأولى من لقاح الشركة الأميركية في فبراير.
 
وأعدت برنامج كوفاكس منظمة الصحة العالمية لضمان حصول سكان الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل في أنحاء العالم على اللقاح ضد فيروس كورونا.
 
وقال الخصاونة للبرلمان إن نظام الرعاية الصحية الأردني رفع طاقته الاستيعابية إلى ثلاثة أمثال منذ أكتوبر مع تخصيص أسرة وعنابر جديدة لمرضى كوفيد-19.
 
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الصحة نذير عبيدات إن الحكومة تأمل في طرح برنامج تحصين مجاني لأكثر من عشرة في المئة من السكان وعددهم عشرة ملايين نسمة.
 
وشهدت البلاد انخفاضا حادا في حالات الإصابة بكوفيد-19 منذ بلوغ موجة ثانية ذروتها في نوفمبر مع نحو 60 وفاة يوميا.
 
وسجل الأردن 1540 حالة إصابة جديدة الأحد و26 حالة وفاة. وبلغ إجمالي عدد من أصيبوا بالمرض منذ ظهوره في الأردن في أوائل مارس حتى اليوم 298208 حالات وتوفي 3903 مصابين بالمرض.
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