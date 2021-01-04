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مصر.. طرق سريعة مغلقة و"الأرصاد الجوية" تكشف السبب

4
JANUARY
2021
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أغلقت السلطات المصرية، الأحد، 10 طرق رئيسية في جميع المحافظات، بسبب كثافة الضباب على تلك الطرق، والتي أسفرت عن وقوع حوادث مروعة الأسبوع الماضي.
 
ومن أبرز الطرق التي تم إغلاقها، الإسكندرية الصحراوي، ومحور شبرا – بنها الحر، وطريق الكريمات الصحراوي، وطريق العلمين الصحراوي، وطريق السويس في الاتجاهين، وكذلك طريق الإسماعيلية الصحراوي.
 
وتشهد مصر عملية إغلاق واسعة للطرق السريعة، على خلفية تزايد حوادث السير خلال الأسبوع الماضي، بسبب كثافة الضباب "الشبورة المائية" في الصباح الباكر، حسبما كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اللواء هشام طاحون.
 
وقال طاحون لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أرسلت تحذيرات لغرفة إدارة الأزمات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والإدارة العامة للمرور، لتعميم التحذير بالمحافظات المختلفة.
 
من جانبها، قالت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إيمان شاكر، إن الهيئة أصدرت عددا من التحذيرات بخصوص "الشبورة المائية"، التي تصل إلى حد الضباب على الطرق السريعة والطرق الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية، على بعض المناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، بالإضافة إلى القاهرة.
 
وأضافت شاكر في حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن عملية إغلاق الطرق السريعة تتم منذ بدء التحذيرات، وتحديدا مع بداية الشبورة المائية من الساعة الرابعة فجرا إلى أن تنقشع في التاسعة صباحا، وتتحسن الرؤية الأفقية.
 
وتابعت: "عملية الإغلاق تتم بتنسيق كامل بين هيئة الأرصاد الجوية والإدارة العامة للمرور، ففي حالة رصد رؤية منخفضة على أي من الطرق يتم إغلاقه على الفور".
 
وأوضحت شاكر أسباب الشبورة المائية، قائلة: "قمنا بالتحذير من استمرار الشبورة المائية لثلاثة أيام أخرى، حيث تصل الشبورة في أحيان كثيرة إلى حد الضباب، والسبب في ذلك أن مصر تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، بينما تتأثر بمرتفع جوي، إذ تأتي رياح شمالية غربية تمر على البحر المتوسط وتتحمل كميات عالية من الرطوبة تكون قريبة من سطح الأرض، مما يؤدي إلى تكون الشبورة المائية، التي من المتوقع استمرارها بهذه الكثافة حتى الأربعاء المقبل".
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