السعودية تمدد حظر الرحلات الجوية أسبوعا آخر

A + A -

أعلنت السعودية عن تمديد حظر الرحلات الجوية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية أسبوعا آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة سلالة كورونا المتحورة.

وكانت السعودية قد أعلنت في 20 ديسمبر الجاري عن تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية، مؤقتا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعًا آخر.

كما أعلنت في الوقت نفسه عن تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، مؤقتا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعا آخر، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأحد.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، الأحد، قوله: "قررت حكومة المملكة العربية السعودية تمديد العمل بالإجراءات المشار إليها لمدة أسبوعٍ آخر".

وأضاف أنه يستثنى من هذه الإجراءات "حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد، وكذلك السماح بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة، عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة".