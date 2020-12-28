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5 قتلى في حادث سير "ضخم" غربي الجزائر العاصمة

28
DECEMBER
2020
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قُتل خمسة أشخاص في حادث سير ضخم، وقع مساء الأحد، قرب عين الدفلى غربي العاصمة الجزائرية، واصطدمت خلاله سيارات وشاحنات ببعضها البعض، بحسب ما أعلنت مديرية الحماية المدنية.
 
ونقلت وكالة الأننباء الجزائرية عن المديرية قولها، إنّ الحادث وقع "عندما صدمت سيارة شخصاً كان يحاول عبور الطريق السيّار فدهسته سيارة. تبعت ذلك حالة هلع للسائقين، مما أدّى إلى اصطدام خمس سيارات وشاحنتين قُتل فيه أربعة أشخاص".
 
وسجّلت المندوبية الوطنية للسلامة على الطرق، وهي هيئة حكومية، 17.788 حادث سير خلال الـ11 شهراً الأولى من سنة 2020، أسفرت عن مقتل 2658 شخصاً وإصابة 24.218 آخرين بجروح.
 
وفي 2019 بلغت حصيلة الحوادث المرورية 3.275 قتيلاً و31 ألفاً وعشرة جرحى، بحسب المندوبية.
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