نائب يلحق بزوجته متأثراً بكورونا!

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توفى مساء أمس الجمعة، عضو مجلس النواب المصري عن محافظة السويس “حسن عيد”، إثر إصابته بفيروس كورونا قبل أكثر من أسبوع، ليلحق بزوجته التي توفيت مساء أمس الأول للسبب نفسه.



وكان اللواء حسن عيد ترشح على المقعد الفردي عن حزب (مستقبل وطن)، وحصل في الجولة الأول على أعلى الأصوات، ونجح في جولة الإعادة التي أجريت على مقعدين، وحصد أكبر عدد من أصوات الناخبين وفاز بعضوية المجلس.



وأصيب نائب السويس بفيروس كورونا وجرى نقله وزوجته إلى مستشفى الشرطة لتلقي العلاج اللازم، وقرر الأطباء وضعهما بالعناية المركزة، إلا أن حالتهما ساءت، وجرى وضع النائب عيد على جهاز تنفس صناعي قبل 6 أيام، ووافته المنية مساء أمس الجمعة.