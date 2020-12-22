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الأردن يعلّق استقبال الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا

22
DECEMBER
2020
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أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني علي العايد، أنه تقرر تعليق استقبال رحلات المسافرين الجوية المباشرة وغير المباشرة القادمة من بريطانيا لمدة أسبوعين.
 
الأردن يعلّق استقبال الرحلات الجوية القادمة من بريطانياجونسون: بريطانيا كانت مستعدة دوما لتطورات الوضع الصحي بسبب "بريكست"
وأشار العايد إلى أن "القرار يأتي في ظل تطورات الحالة الوبائية في بريطانيا، ووجود تقارير عن ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا هناك، الأمر الذي يتطلب بروتوكولات صحية احترازية إضافية وآليات جديدة للتعامل مع انتشار الوباء".
 
وشدد على أن الهدف من الإجراء "الحفاظ على استقرار الوضع الوبائي في الأردن"، وأنه جاء بتنسيق من وزير الصحة بالاستناد إلى توصية صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة.
 
ولفت إلى أن "استمرار تنفيذ القرار سيعتمد على ما يتوافر من معلومات علمية موثوقة عن تداعيات تحور فيروس كورونا".
 
ونوه إلى أن "الحكومة تتابع من خلال وزارة الصحة تطورات الحالة الوبائية في العالم، وستتخذ أي إجراءات احترازية إضافية مرتبطة بالرحلات الجوية لمنع أي انعكاسات سلبية على الوضع الوبائي في المملكة".
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