مصر تعلق على ذبح مواطن تونسي في المنطقة العسكرية

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دانت مصر بأشد العبارات حادثة الذبح الإرهابية الوحشية لمواطن تونسي بالمنطقة العسكرية في ولاية القصرين التونسية على أيدي مجموعة إرهابية.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ عن "خالص تعازي مصر لتونس ولأسرة الضحية في هذا المصاب الأليم".

وأكد المتحدث أن مصر "تجدد استهجانها الشديد لمثل تلك الأعمال الإجرامية التي تشمئز منها الفطرة الإنسانية، فإنها لتؤكد وقوفها الكامل مع تونس الشقيقة فيما تتخذه من تدابير لاستئصال آفة الإرهاب البغيضة".

وكانت عائلة في منطقة حاسي الفريد بولاية القصرين التونسية قد عثرت على جثة ابنها مقطوعة الرأس، بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل السلوم.