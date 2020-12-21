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مصر تصدر بيانا حول إيقاف الطيران إلى السعودية

21
DECEMBER
2020
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أعلنت شركة مصر للطيران، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية المغادرة والقادمة من وإلى المملكة العربية السعودية ابتدء من اليوم الاثنين ولمدة أسبوع قابل للتمديد.
 
وقال البيان: "بناء على التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية المغادرة والقادمة من وإلى المملكة العربية السعودية ابتدء من اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 ولمدة أسبوع قابل للتمديد".
 
وتابعت: "تهيب مصر للطيران بعملائها الذين لديهم حجوزات للسفر من وإلى أي من نقاط الشركة بالمملكة (جدة – المدينة – الرياض – الدمام – القصيم) ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران 1717 لمراجعة حجوزاتهم".
 
وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية قد أعلن تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع، بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا.
روسيا اليوم
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