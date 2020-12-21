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مساعدات إماراتية لدعم موريتانيا في احتواء كورونا

21
DECEMBER
2020
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أرسلت الإمارات، الاثنين، طائرة مساعدات عاجلة إلى موريتانيا، تحتوي على أكثر من 10 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص والتنفس، إضافة إلى فريق طبي متخصص، وذلك لدعمها في احتواء جائحة كوفيد-19.
 
وتعليقا على المساعدات الأخيرة، قال سفير الإمارات لدى موريتانيا، حمد غانم المهيري: "تقدم دولة الإمارات المساعدات لموريتانيا اليوم، في إطار دعم جهودها الدؤوبة في مكافحة كوفيد-19".
 
وأضاف المهيري أن إرسال المساعدات الطبية "يأتي في إطار العلاقات الأخوية بين قيادة البلدين والشعبين الشقيقين"، منوها إلى أن "موريتانيا الشقيقة تعد من أوائل الدول التي تلقت مساعدات من دولة الإمارات في مجال مكافحة كورونا، حيث تم إرسال طائرتين تحملان 22 طنا من المساعدات الطبية، لتقديم الدعم والمساندة وتعزيز الجهود التي يبذلها العاملون في القطاع الطبي لاسيما في الخطوط الأمامية لمواجهة تداعيات كوفيد-19"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
 
جدير بالذكر أن الإمارات قدمت حتى اليوم، أكثر من 1685 طنا من المساعدات لأكثر من 121 دولة، استفاد منها نحو 1.6 مليون من العاملين في المجال الطبي.
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