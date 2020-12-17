living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحذير باللون الأصفر لتساقط الأمطار في الجزائر

17
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في الجزائر، اليوم الخميس، من تساقط أمطار غزيرة على ولاية بشار.
 
ونبه الديوان الوطني من المستوى الأول جاء باللون الأصفر لتساقط الأمطار بولاية بشار خاصة شمال المنطقة.
 
 
وقبل ثلاثة أسابيع تقريبا، حذرت هيئة الأرصاد الجزائرية من هطول أمطار رعدية غزيرة في 24 ولاية، مشيرة إلى أن كميتها تتراوح بين 30 و40 ملم.
 
وبصدد هطول الأمطار والجفاف، قال الخبير في المناخ الشيخ فرحات، في 7 ديسمبر/ كانون الأول، لصحيفة "الشروق" الجزائرية، بأن الجزائر كانت على مشارف وضعية جفاف خطيرة، أنقذها "ولو نسبيا" التساقط الأخير للأمطار، ومع ذلك لا تزال الوضعية موجودة، ولا يزال الخطر قائما، بعدما غابت الأمطار خلال الشهريين المنصرمين.
 
وأكد فرحات بأن الجزائر بحاجة إلى خمس وضعيات جوية محملة بالأمطار، خلال شهري ديسمبر/ كانون الأول ويناير/كانون الثاني، ورفعت الأمطار والثلوج المتساقطة مؤخرا، مستوى المياه بالسدود، ما أنقذ بعض الولايات، خاصة العاصمة، بعد ما جفت نضبت السدود التي تزودها بالمياه، وأصبح الاعتماد على مياه البحر فقط.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout