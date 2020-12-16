العراق.. الحشد الشعبي يغلق 6 مقرات تحمل اسمه واعتقال مجموعة من "المخالفين"

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أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأربعاء، أنها قامت خلال الأيام الماضية بإغلاق عدد من المقرات المخالفة للضوابط والتعليمات في العاصمة بغداد.

وذكرت في بيان صحفي: "بلغ عدد المقرات التي أغلقها أمن الحشد ست مقرات في مناطق الكرادة والجادرية ببغداد، وتم اعتقال عدد من المخالفين للأنظمة والقوانين".

وأضافت، أن "هذا الإجراء يعتبر روتينياً ويأتي ضمن توجيهات قيادة الحشد الشعبي التي تدعو إلى متابعة ومحاسبة كل من يخالف النظام".

وتابعت: "وفي الوقت ذاته لا صحة لما يتم تداوله في بعض القنوات الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي من اخبار ملفقة أشارت الى مقتل أفراد أو أن العملية جاءت لأسباب سياسية أو جنائية أو غيرها، وأنها لا تعدوا كونها عمليات انضباطية".

ويوم الأحد الماضي، أعلن مصدر في الحشد الشعبي لـRT، بأن قوة أمنية اعتقلت القيادي السابق في الحشد، حامد الجزائري، داخل العاصمة بغداد.