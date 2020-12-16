living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

منذ مطلع الفجر.. أمطار غزيرة تضرب القاهرة والجيزة

16
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
شهدت العاصمة المصرية القاهرة ومحافظة الجيزة القريبة، سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة، منذ فجر الأربعاء بعد توقعات بهذا الشأن خلال الساعات الماضية.
 
وأعلنت 5 محافظات مصرية تعطيل الدراسة بها، الأربعاء هي: القاهرة، والجيزة، ومطروح، ودمياط والبحيرة، بحسب وسائل إعلام مصرية.
 
وانتشرت سيارات شفط المياه في الميادين والطرق لسحب مياه الأمطار، في الوقت الذي نقل فيه موقع "اليوم السابع" عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة شركاتها التابعة بمختلف المحافظات.
 
وأوضحت الشركة أنه تم الاستعداد بكافة المحافظات حتى التي لا يتوقع سقوط أمطار بها، وذلك للاستعانة بمعداتها حين الحاجة، واتخاذ حزمة إجراءات بينها الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الامطار قبل سقوط الأمطار واستمرار تطهيرها بصفة مستمرة.
 
وإصلاح أي تلف ببالوعات الأمطار وتركيب أغطية لها، وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية.
 
صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التي تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية.
 
وتتعرض مصر لموجة طقس سيء، حيث تنخفض درجات الحرارة وتنشط الرياح، كما تتساقط أمطار غزيرة على عدد من المحافظات خاصة السواحل الشمالية.
 
وقال خبير الأرصاد الجوية علي قطب، إن نشاط الرياح سيصل إلى حد العواصف الترابية على الطرق الصحراوية.
 
وفي الوقت ذاته تتكاثف السحب الكثيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية مصحوبة بأمطار غزيرة يمتد تأثيرها إلى مدن شمال الدلتا، مثل دمياط وكفر الشيخ وبعض مناطق المنصورة.
 
وأضاف قطب لموقع "سكاي نيوز عربية" تتعرض القاهرة أيضًا لأمطار متوسطة، قد يتخللها أمطار رعدية، محذرًا من سطوع الشمس الكاذب، لأن طبقات الجو العليا تحتوي على كتل هوائية شديدة البرودة، وبالتالي يؤثر المنخفض الجوي على مصر ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تصل درجات الحرارة على القاهرة إلى 20 درجة مئوية، بينما تصل إلى 19 درجة على السواحل الشمالية و25 درجة في الصعيد.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout