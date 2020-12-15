تونس.. القانون يكسر قلب دبلوماسي ويمنعه من الزواج

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لم يتمكن دبلوماسي تونسي من الزواج من سيدة إيطالية بعد فترة من إعلان خطبتهما، لسبب "خارج عن المألوف".

وقال نصر بن سلطانة القنصل التونسي السابق في ميلانو، إن السلطات التونسية رفضت الموافقة على زواجه من سيدة إيطالية بعدما نظم الاثنان حفل الخطوبة، بسبب بند خاص بالدبلوماسيين.

لكنه أكد أن وزارة الخارجية "لا تلتزم دوما بتنفيذ هذا البند".

وكتب بن سلطانة على حسابه بموقع "فيسبوك": "رفضوا الترخيص لي بالزواج من المواطنة الإيطالية روسانا، بعد تنظيمنا حفل الخطوبة، لأن القانون الأساسي للسلك الدبلوماسي يمنع الزواج من أجانب، رغم الترخيص سابقا للعديد من الزملاء".

وتابع: "سألتزم بهذا القرار وأعيد ترتيب حياتي العائلية. لن أغادر تونس وسأوصل مهامي الدبلوماسية والإدارية رغم ذلك. رفضت عرضها لترك كل شيء والزواج والاستقرار معها في إيطاليا".

ويبدو أن الدبلوماسي الذي يعمل حاليا في مقر وزارة الخارجية في تونس حذف منشوره في وقت لاحق، إذ لم يعد يظهر في صفحته.

وينص القانون التونسي على أنه "لا يمكن لعون السلك الدبلوماسي أن يبرم عقد الزواج بدون ترخيص مسبق من وزير الشؤون الخارجية".

ويشير القانون بوضوح إلى أنه "لا يمكن لعون السلك الدبلوماسي أن يعقد الزواج على شخص ذي جنسية أجنبية، وأن الدبلوماسي الذي لا يحترم هذا البند يعتبر مستقيلا وجوبا".