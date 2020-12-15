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مصر.. إصابات كورونا اليومية تتجاوز الـ500

15
DECEMBER
2020
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أعلنت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 وفاة جديدة، مقابل 486 و22 وفاة قبلها بيوم.
 
وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الاثنين هو 122086 حالة، من ضمنهم 105132 تماثلت للشفاء و6943 وفاة.
 
وتراجعت أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر لعدة شهور، لكنها بدأت ترتفع مجددا خلال الأسابيع الأخيرة وسط تنبيهات بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة.
 
والجمعة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنح لقاح كورونا المستجد مجانا للمصريين.
 
وأكد وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، أن الرئيس المصري وجه بإعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا للمصريين مجانا، لافتا إلى أن الدفعات الأولى سيتم منحها للفئات الأكثر تعرضا للإصابة، كالأطباء وأطقم مستشفيات العزل وكبار السن، وبعض الفئات التي تمثل الإصابة خطورة على حياتهم.
 
وأوضح أن مصر "أول دولة في إفريقيا تحصل على لقاح فيروس كورونا، وثاني دولة عربية تحصل عليه بعد الإمارات".
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