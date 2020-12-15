رسميا.. إيران تحفر أول بئر بالمرحلة 11 في حقل بارس المشترك مع قطر

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شرعت إيران اليوم الاثنين، في أعمال حفر أول بئر في إطار المرحلة التطويرية 11 لحقل الغاز بارس، المشترك بين إيران وقطر والواقع في الخليج.

وأوعز وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، لإطلاق أنشطة الحفر، حيث تستهدف حفر 12 بئرا على مرحلتين.

وتهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى حفر 5 آبار وتركيب منصة بإنتاج مبدئي يبلغ 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، ومع اكتمال العمليات في الآبار السبعة المتبقية سيصل مستوى الاستخراج من هذه المنصة مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز.

وتمت ترسية المرحلة الـ11 من تطوير حقل بارس الجنوبي على شركة "بتروبارس" الحكومية الإيرانية بعد انسحاب كل من "توتال" الفرنسية و "سي إن بي سي أي" الصينية، وذلك على خلفية العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وحقل غاز الشمال أو حقل بارس الجنوبي هو حقل غاز طبيعي يقع في الخليج تتقاسمه إيران مع قطر، ويعد الحقل أكبر حقل غاز في العالم.