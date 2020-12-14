العراق يعلن حصيلة "السيل الجارف"

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أعلن الجيش العراقي، مساء الأحد، أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب قتلت 42 مسلحا من تنظيم داعش الإرهابي، خلال عملية "السيل الجارف" التي أطلقت شمالي البلاد بدعم من التحالف الدولي.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات العراقية اللواء يحيى رسول في بيان، إن من بين قتلى داعش ما يسمى "والي قاطع دجلة المكنى براء"، وغيره من مسؤولي التنظيم في المنطقة.

وأضاف أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب "داهمت ما يسمى قاطع دجلة الذي ينشط فيه داعـش في منطقة عين الجحش جنوبي مدينة الموصل، بعد جهد فني ومعلوماتي لمديرية استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب".

ولفت إلى أن "الاشتباكات استمرت ليومين متتالين، أجبرت فيها قوات مكافحة الإرهاب عناصر داعش على التقهقر والعودة إلى الأنفاق والكهوف التي يتحصنون بها"، مشيرا إلى أن المسافة بين المشتبكين كانت قصيرة جدا "لدرجة أن قوات الأمن العراقية واجهت مسلحي التنظيم بالقنابل اليدوية".

وذكر رسول أن "هذه العملية جرت بإسناد جوي من طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي".

وأعلن العراق الانتصار على التنظيم الإرهابي في أواخر عام 2017، لكن "داعش" حافظ على بعض الجيوب واستغلها لشن هجمات في مناطق عدة.

وخلال الأسابيع الأخيرة شن "داعش" سلسلة هجمات تركزت في شمالي العراق، كان من بينها قصف مصفاة الصينية النفطية في منطقة بيجي بمحافظة صلاح الدين، واستهداف بئرين نفطيين في مدينة كركوك بالعبوات الناسفة.