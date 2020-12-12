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شقيق الهذلول: النيابة تلاعبت بالمحاضر وخدعت لجين

12
DECEMBER
2020
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لندن- عربي21 - كشف وليد الهذلول، شقيق الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول، أن النيابة العامة قامت بخداعها عبر التلاعب بمحاضر قضيتها.
 
ولفت الهذلول إلى أنه خلال جلسة عقدت الخميس في المحكمة المتخصصة بالرياض، ذكر القاضي شفهيا أن "صحيفة الادعاء الحديثة متطابقة تماما مع صحيفة الادعاء السابقة، وكذلك أكد كاتب الضبط في محضر الجلسة أنهما متطابقتان تمامًا".
 
وتابع: "لجين بقلبها الصافي وحسن نية منها وثقت بكلام القاضي، ووقعت على المحضر، ولكن لاحقا بعد قراءة دقيقة اتضح أن النيابة العامة حذفت عدة جمل من الصحيفة السابقة".
 
وتابع بأن الجمل المحذوفة هي "بريطاني الجنسية، الحكومة البريطانية، هولندي الجنسية، الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أنه "إذن، النيابة العامة أقرت أخيرا بأن بريطانيا وهولندا والاتحاد الأوروبي ليسوا أعداء للمملكة".
 
وأظهرت المحاضر التي نشرها وليد الهذلول بشكل واضح كيف قامت النيابة بحذف أي شيء متعلق بالدول الأوروبية، مثل أن لجين تواصلت مع موظف في السفارة الهولندية، وأن المعارض يحيى عسيري يتمتع بعلاقة قوية مع جهات حكومية بريطانية.
 
ويأتي مثول الهذلول الجديد أمام المحكمة بعد يومين من قرار محكمة سعودية قضى بسجن الطبيب السعودي الأمريكي وليد فتيحي بالسجن ست سنوات، وهو كان خصوصا متهما بالحصول على الجنسية الأمريكية دون إذن من السلطات، وبالتعاطف مع منظمة إرهابية غير محددة، بحسب ما قال لوكالة فرانس برس مصدر قريب من عائلته.
 
وبدأت محاكمة الهذلول في آذار/ مارس 2019، بعد نحو عام من توقيفها مع ناشطات حقوقيات أخريات، قبيل رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في منتصف العام 2018، على خلفية "التخابر مع جهات أجنبية"، بحسب وسائل إعلام سعودية.
 
 
وكانت الهذلول تُحاكم أمام المحكمة الجزائية، لكن تقرّر لاحقا تحويل قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصّصة التي تأسست في العام 2008؛ للنظر في قضايا مرتبطة بمكافحة الإرهاب، ومن بينها قضايا معتقلين سياسيين.
 
 
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