living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك المغرب

11
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالاً هاتفياً من الملك محمد السادس ملك المغرب بحثا خلاله العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين ويحقق تطلعاتهما.
  
كما تناول الاتصال عددا من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
 
ورحب الشيخ محمد بن زايد خلال الاتصال بإعلان الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، وقرار المملكة المغربية استئناف اتصالاتها وعلاقاتها الدبلوماسية مع دولة إسرائيل مؤكدا أن هذه الخطوات تسهم في تعزيز الجهود والمساعي المشتركة نحو الاستقرار والازدهار والسلام في المنطقة.
 
من جانبه عبر العاهل المغربي عن جزيل شكره وتقديره إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمواقفه الأصيلة الداعمة للمغرب وسيادته على مختلف الأصعدة، مؤكدا اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المغربية والحرص المشتركة على تنميتها في جميع المجالات.
 
ويأتي الاتصال الأخوي في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين قيادتي البلدين بشأن مختلف القضايا والموضوعات بما يسهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية ولما فيه خير المنطقة وازدهارها.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout