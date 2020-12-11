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مصر تستقبل أولى شحنات لقاح فيروس كورونا قادمة من الإمارات

11
DECEMBER
2020
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استقبلت وزارة الصحة المصرية أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة هدية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الشعب المصري.
 
وقالت وزيرة الصحة هالة زايد في مؤتمر صحفي بمطار القاهرة عقب وصول الشحنة "مصر تشهد يوما تاريخيا باستقبال أولى شحنات اللقاح.. اللقاح بالمجان مئة في المئة".
 
وأضافت أن اللقاح سيُعطى على "جرعتين بين كل جرعة والثانية 21 يوما وكل هذا للفئات الأولى الأطقم الطبية التي تعمل في الخطوط الأولى في مواجهة المشكلة في مستشفيات العزل والحميات والصدرية ومرضى الفشل الكلوي والأورام وأصحاب الأمراض المزمنة الصعبة".
 
ومضت تقول "وكلما سنتسلم شحنات جديدة سيتم تقديمها لكل مواطن مجانا".
 
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة قد قال إن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي، لافتًا إلى أنه يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما ٢١ يوماً.
 
وأشار إلى أن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.
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