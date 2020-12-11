مصر تبدأ بمحاكمة "الرجل الحديدي" في جماعة الإخوان

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بدأت في القاهرة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، والذي يلقب بالرجل الحديدي في الجماعة.

وقال المصدر نفسه إن الجلسة عُقدت أمام محكمة بسجن طرة، مضيفا "تم تحديد الجلسة التالية في 4 يناير لأسباب إجرائية".

وكان عزت اعتُقل أواخر أغسطس في القاهرة بعد سبع سنوات من ملاحقة السلطات له.

خلال جلسة الخميس، مثل عزت المتهم بأنه أشرف على اغتيال عسكريين ومسؤولين في الدولة بمن فيهم النائب العام السابق هشام بركات، وبأنه كان وراء "انفجار" دامٍ سنة 2019 وبأنه قاد "كتائب إلكترونية".

عزت، الذي يبلغ من العمر 76 عاما، انضم لجماعة الإخوان منذ ستينات القرن الماضي ووصل إلى عضوية مكتب الإرشاد في 1981. وقد سجن في عهد الرؤساء جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك.