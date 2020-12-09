"فعال بنسبة 86%".. الإمارات تسجّل لقاح جديد مضاد لكورونا

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أعلنت الإمارات تسجيل لقاح ضد "كوفيد 19"، خاص بمعهد بيجين للمنتجات البيولوجية.

وأتى قرار تسجيل اللقاح استجابة لطلب شركة "سينوفارم سي إن بي جي" الصينية، تعبيرا عن ثقة السلطات الصحية الإماراتية في سلامة وفعالية هذا اللقاح، حسبما أكدت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وراجعت وزارة الصحة بالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة في أبوظبي، النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة التي أجرتها الشركة، التي أظهرت فعالية اللقاح بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس كورونا. وكذلك أظهرت البيانات عدم وجود مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح على جميع متلقيه.