أمير قطر لأمير الكويت: نقدر جهودكم الدؤوبة للحفاظ على اللحمة الخليجية

A + A -

أعرب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لأمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح عن ثنائه وتقديره لمساعي دولة الكويت وجهودها الدؤوبة، للحفاظ على اللحمة الخليجية.

وأشاد بن حمد آل ثاني في اتصال هاتفي أجراه مع الجابر الصباح بـ"مساعي الكويت وتعزيز وحدة صف الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي، استكمالا لمسيرة المجلس وأهدافه المنشودة لصالح شعوبه".

وأعرب عن شكره وتقديره للمساعي الحميدة والجهود الخيرة التي قادها الأمير الكويتي الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، والجهود التي يبذلها خلفه الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح التي أثمرت بنتائجها المرجوة.

كما تم خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين والشعبين ومسيرة العمل الخليجي المشترك.