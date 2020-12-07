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الكويت.. الأمير يقبل استقالة الحكومة بعد انتخابات البرلمان

7
DECEMBER
2020
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قبل أمير الكويت، الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح، استقالة رئيس الحكومة صباح الخالد الصباح، الأحد، في إجراء روتيني بعد الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد، السبت.
 
وقبل أمير الكويت استقالة حكومة رئيس الوزراء صباح الخالد الصباح، وطلب من الحكومة مواصلة عملها في تسيير الأمور لحين تعيين حكومة جديدة، وفق ما ذكرت "كونا".
 
وكان الناخبون الكويتيون قد أدلوا بأصواتهم، السبت، في انتخابات تنافس فيها 326 مرشحا، للفوز بمقاعد البرلمان الكويتي المكون من 50 عضوا.
 
يبلغ مجموع الذين يملكون حق التصويت في الانتخابات أكثر من 567 ألف شخص، وتتم الانتخابات وفق نظام الصوت الواحد المعمول به منذ عام 2012، ويمنح الناخب صوتا واحدا عوضا عن 4 كما كان في الماضي.
 
وتعد هذه الانتخابات الثامنة عشر في تاريخ الكويت، والأولى في عهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي تولى مقاليد الحكم في البلاد في أواخر سبتمبر الماضي، بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
 
ويعيّن أمير الكويت رئيس الوزراء الذي يشكل الحكومة، على أن يكون من بين أعضائها واحد على الأقل من نواب البرلمان.
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