living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

استمرار تهريب زيت الزيتون من عفرين السورية إلى تركيا

7
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نشرت منظمة حقوق الإنسان في عفرين شمالي سوريا مقطع فيديو، يوم السبت، يكشف استمرار الشاحنات التركية في نقل آلاف صفائح زيت الزيتون من المدينة إلى العمق التركي.
 
يأتي ذلك استمرارا لسياسة النظام التركي في نهب خيرات المدينة ومصادرة "ذهب عفرين الأخضر"، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان في المساحات الجغرافية التي احتلتها أنقرة و ميليشياتها الإرهابية.
 
وأظهر المقطع المصور إحصاء سماسرة أتراك لصفائح زيت الزيتون في حراسة مسلحي المليشيات الإرهابية، حسب بيان المنظمة والتي تقع على طريق جنديرس في منطقة عفرين تمهيداً لنقلها إلى الداخل التركي.
 
وتأتي هذه الممارسات مصحوبة بفرض الإتاوات والضرائب من قبل الميليشيات الموالية لتركيا على أصحاب أشجار الزيتون في عفرين.
 
وتمثل مزارع الزيتون بمدينة عفرين السورية رئيسيا للدخل حيث تنتج حوالي 55 ألف طن من زيت الزيتون سنويا، حيث تمثل الأشجار في عفرين وحدها نحو 20% من إجمالي مزارع الزيتون في سوريا والتي تقدر وفق إحصاءات دولية بنحو 19 مليون شجرة
 
وتقدر تقارير حقوقية عدد معاصر الزيتون التي استولت عليها المليشيات بـ300 معصرة تتوزع في مختلف قرى ونواحي عفرين، فيما أحصى مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا حرق وقطع 30 ألف شجرة منذ الاحتلال التركي لعفرين.
 
وكان ما يسمى المجلس المحلي لمدينة الباب السورية الموالي لتركيا قد أطلق الشهر الماضي مشروعاً أسماه المال مقابل العمل في (قطاف الزيتون)، وذلك لقطف محصول ملايين أشجار الزيتون المملوكة لأهالي عفرين، والذين هجروا ديارهم  إثر العملية العسكرية " غصن الزيتون" التي شنها الجيش التركي ضد الأكراد بمؤازرة المليشيات الإرهابية الموالية لحكومته في مارس 2018.
 
نهب واحتطاب
 
ومنذ احتلال تركيا للمنطقة في 2018، تستقبل  الأسواق الأوربية كميات كبيرة من  زيت الزيتون المنهوب من عفرين الكردية والذيتحول لمصدر دخل للمليشيات الإرهابية الموالية لأنقرة.
 
يقول لقمان شيخو الشاب الثلاثيني المتحدر من عفرين ويعيش اليوم في هولندا لموقع سكاي نيوز عربية " إنه "كان يمتلك مئات أشجار زيتون هو وعائلته قبل فراره من قريته ولجوئه الى ألمانيا.
 
وتحدث عن عثوره  بالصدفة العام الماضي على  زجاجة زيت زيتون مكتوبة عليها زيت جنديرس، وحينها لم يتمالك نفسه من البكاء، قائلا "حتى زيتنا قد هجر"، مؤكدا أنه تخلى عن شراء زيت الزيتون من وقتها.
 
وأوضح شيخو أنه  بقوة السلاح استولت مليشيات سليمان شاه الإرهابية على كل محصوله من الزيتون بعد تهديد أقاربه الموكلين منه بالاعتناء بالأشجار وباعت غلال حقوله للتجار الأتراك، كما أجبرت الميليشيات سكان قريته في منطقة الشيخ حديد على دفع ما سمته بالإتاوات وتقديم تنكات زيت".
 
وفي السياق ذاته، يتحدث دلشير خليل المتحدر من عفرين و يعيش في ألمانيا لـ"سكاي نيوز عربية ":  عن تحويل المليشيات الارهابية لممتلكاته و وممتلكات أهله من البيوت وحقول الزيتون :"اقتلعوا حوالي 1000 شجرة زيتون عائدة لعائلتي لبيعها كحطب للتدفئة في مناطق سوريّة أخرى، كما استولوا على محاصيل الزيتون العائدة لي".
 
وتستمر عملية قطع الأشجار في مدينة عفرين بما فيها أشجار الزيتون بوتيرة متزايدة في الآونة الأخيرة من قبل الفصائل المسلحة/المرتزقة التابعة للاحتلال التركي والتي دفعت بمالكيها إلى الانتحار ، يقول دلشير خليل الذي فقد اثنين من أقاربه في يوم واحد بعد إصابة أحدهما بذبحة قلبية.
 
أما الآخر، فقد أقدم الآخر عقب حرق المليشيات الارهابية لحقولهما العام الماضي والاستيلاء على أملاكهما.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout