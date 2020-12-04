living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأردن.. التحقيق بقضية نصب واحتيال تتعلق ببيع قطعة أرض في القدس

4
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
باشرت إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام بالأردن التحقيق بقضية نصب واحتيال بقيمة ملايين الدنانير في محافظة الزرقاء، تتعلق ببيع قطعة أرض في القدس لشخص من جنسية غير عربية.
 
وجاء في التفاصيل أن المتهم الرئيسي في القضية قام بتزوير شهادة وفاة لمالك قطعة الأرض وهويات شخصية للورثة، وجرى توقيع عقد بيع بحضور سمسار في الزرقاء.
 
وفوجئ الضحية عند توثيق العقد في السلطة الفلسطينية، بأن مالك الأرض على قيد الحياة، وأن البيع باطل والأوراق والهويات مزورة.
 
ولفتت المصادر إلى أن المتهمين في القضية هاربون، والواقعة تمت قبل عدة أشهر، إلا أن انتشار فيروس كورونا وإغلاق الحدود وجسر الملك حسين منع السمسار من القدوم إلى الأردن حتى فتحت الحدود، حيث قام بتوكيل محام تقدم بلائحة شكوى من المدعي العام إلى إدارة البحث الجنائي.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout