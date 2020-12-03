بالفيديو.. لحظة هجوم قرش على سائحة ألمانية في المياه المصرية

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نشر موقع "مصر تايمز" المصري فيديو لواقعة تعرض سائحة ألمانية لهجوم سمكة ‏قرش جنوب البحر الأحمر بالقرب من سواحل مدينة مرسى علم، أثناء قيامها برحلة غوص.

‏وأظهر مقطع الفيديو قيام القرش بالهجوم على السائحة الألمانية في عمق البحر ‏أثناء وقوفها بجانب مدرب الغطس، وقام بالهجوم على منطقة كتفها، إلا أن ‏ارتداءها لبدلتين غطس قلل من قوة الإصابة.‏

وكشفت التحقيقات أن سائحة ألمانية (43) عاما كانت تقوم بالغوص في ‏منطقة "الفين ستون" وتعرضت لهجوم سمكة قرش من نوع القرش ‏المحيطي، وقام بعضها في منطقة الكتف ‏وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.‏