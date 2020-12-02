السعودية ومصر في بيان مشترك: فلسطين هي القضية المركزية للأمة العربية

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أكدت لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين السعودية ومصرعلى أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، والحل العادل والشامل لها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وجاء في البيان الختامي للجنة المتابعة والتشاور السياسي، عقب اجتماع بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ونظيره المصري سامح شكري: "أكد الجانبان على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية،

وأكدا أن الحل العادل والشامل يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لمبادرة السلام العربية ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".