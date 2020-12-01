living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تدفق مياه النيل الأزرق من أعلى الممر الأوسط في سد النهضة مستمر

1
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
علق خبير المياه المصري، عباس شراقي، في تصريحات لـ RT، اليوم الاثنين، على آخر المستجدات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي.
 
وبحسب الخبير فإن الصور الفضائية تشير إلى استمرار تدفق المياه من أعلى الممر الأوسط في سد النهضة حتى اليوم، رغم انتهاء موسم الفيضان منذ أسابيع، وهذه المياه هي بعض مياه الأمطار الخفيفة في حوض النيل الأزرق، مع التدفق اليومي من بحيرة تانا والذي يصل إلى حوالي 10 مليون متر مكعب.  
 
وأشار شراقي إلى أنه كان من الممكن فتح البوابات الأربعة الصغرى لتصريف هذه الكمية المتواضعة وتجفيف الممر الأوسط للبدء في تعليته 30 مترا لكي يصبح قادرا على تخزين 18 مليار متر مكعب الصيف القادم، ولكن لم تتم هذه الخطوة حتى الآن، وذلك لأحد السببين أو كليهما:
 
1) انشغال الحكومة الإثيوبية بالحرب التي تخوضها في إقليم تيغراي؛
 
2) محاولة أديس أبابا تجنب التصعيد وزيادة التوتر الخارجي مع مصر والسودان.
 
وذكر الخبير بهذا الصدد أن الوضع الداخلي في إثيوبيا "مشتعل"، نظرا للأوضاع في عدد من أقاليم البلاد - ناهيك عن الوضع في تيغراي - ومنها أوروميا وبني شنقول (الذي به سد النهضة) وأوغادين. وتابع أن المعارضة ضد رئيس حكومة البلاد، أبي أحمد، اشتدت خاصة بعد تأجيله الانتخابات العامة إلى العام القادم وبقائه في السلطة، وذلك إضافة إلى "قتل واعتقال المئات" وتشريد حوالي 50 ألفا من سكان تيغراي نحو السودان، والأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية في أنحاء البلاد.
 
وذكر شراقي أن المفاوضات الجارية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة مجمدة حاليا، وذلك للمرة الثالثة في مرحلة الاتحاد الإفريقي التي بدأت في 26 يونيو الماضي، بعد تعثر الأطراف حتى في الاتفاق على منهج التفاوض نفسه.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout