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رئيس الحكومة المغربية يتهم الجزائر بـ"استغلال الصحراويين" للضغط على المملكة

1
DECEMBER
2020
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وجه رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني انتقادات حادة للجزائر، متهما إياها بـ"مواصلة الإتجار بملف الصحراء ودعم الانفصاليين".
 
وقال خلال جلسة إجابة على أسئلة النواب يوم الاثنين إن "الوضع اليوم ليس كما كانت عليه أقاليم المملكة الجنوبية سابقا"، مشيرا إلى أن "هناك فرقا بين من يعتبر الأرض أرضه وساكنتها إخوانه، لذلك عمّر الأرض واستثمر في حياة ساكنتها، وبين من يحتضن صحراويين ليستعملهم للضغط على المغرب ولا يمتعهم لا بشروط المواطنة ولا اللجوء".
 
وأضاف أن "للاجئين في القانون الدولي وقيم الإسلام حقوقا ولاستقبالهم شروطا، لكن هناك في المخيمات حيث قضوا أربعين سنة ولم تبن (الجزائر) لهم بيتا ولا كوخا ولا سوت لهم طريقا ولا وفرت أدنى شروط العيش الكريم حيث يستجدون الدعم من العالم".
 
وتابع أن الفرق بين البلدين الجارين في التعامل مع ملف الصحراء "يتلخص فيما عبرت عنه العرب بالقول: (ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجَرة)، لأن المغرب يدافع عن صحرائه بإيمان ومستعد لفدائها بأي شيء".
 
وتحتضن الجزائر في مدينة تندوف الحدودية مجموعة من مخيمات اللاجئين الصحراويين، بينما تسعى جبهة البوليساريو إلى استقلال الصحراء عن المغرب الذي سيطر على المنطقة الشاسعة منذ انسحاب إسبانيا عام 1975 ويعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيه.
 
وقالت الرباط إن أقصى ما يمكن أن تقدمه كحل سياسي للنزاع هو الحكم الذاتي، فيما ترفض جبهة البوليساريو والجزائر ذلك وتقولان إنهما تريدان إجراء استفتاء على أن يكون استقلال الصحراء أحد خياراته.
روسيا اليوم
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