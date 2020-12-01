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جيش مصر يضع آليات تأمين الاحتياجات المائية مع دول حوض النيل

1
DECEMBER
2020
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أكد وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، أهمية الفكر المتجدد واتباع الأسلوب العلمي فى التخطيط والتدريب ومعالجة المشكلات.
 
وأشاد زكي، خلال مناقشة البحث الرئيسي لهيئة عمليات القوات المسلحة المصرية بعنوان "الاستراتيجية المقترحة لتفعيل الدور المصري مع دول حوض النيل فى ظل المتغيرات الإقليمية والدولية"، بالجهد المبذول في البحث وأهميته في دعم الجهود لصياغة استراتيجية تحقق مصلحة الوطن.
 
وشارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين في مجال الأمن القومي من مختلف أفرع وأسلحة القوات المسلحة.
 
وقد تناول البحث مناقشة الأهمية الاستراتيجية لدول حوض النيل والاحتياجات المصرية المائية، وانتهى إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لتفعيل آلية التعاون الاستراتيجي مع الدول ذات الاهتمام لتحقيق المصالح العليا للبلاد.
 
وشهد البحث الرئيسي لهيئة عمليات القوات المسلحة رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الخبراء الاستراتيجيين. كما حضر مناقشة البحث عدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.
 
وفي نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقائمين على البحث.
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