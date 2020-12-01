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الرئيس التونسي يندد بتعطيل سير الدولة ويؤكد أنه لا مجال للحوار مع الفاسدين

1
DECEMBER
2020
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أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنه "لا مجال للحوار مع الفاسدين"، واتهم أطرافا لم يسمها بالسعي إلى تعطيل سير المرافق العمومية في الدولة.
 
وشدد الرئيس التونسي، خلال استقباله في القصر الرئاسي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية)، نور الدين الطبوبي، أن "تونس دولة واحدة ولا بد أن تسير مرافقها العمومية سيرا طبيعيا"، مشددا على أن "هناك من يسعى إلى تعطيل سيرها لا خدمة لمطالب الشعب التونسي، بل على النقيض من ذلك تماما".
 
كما دعا سعيد إلى ضرورة "التمسك بالشرعية، مع التمسك أيضا بالاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي، بعيدا عن الفوضى التي يعمل على بثها من يريد الاستفادة منها".
 
وجدد الرئيس التونسي موقفه بأنه "لا مجال للحوار مع الفاسدين، ولا مجال أيضا لحوار بالشكل الذي عرفته تونس في السنوات الماضية"، مشيرا إلى أنه "يجب ان يتم في إطار تصور جديد يقطع مع التصورات القديمة، ويكون قائما على الاستجابة لمطالب الشعب الحقيقية، بعيدا عن أي حسابات سياسية ضيقة".
 
وفي تصريح عقب اللقاء قال الطبوبي إن "الظروف العصيبة، التي تمر بها البلاد تتطلب من الاتحاد تقديم مبادرات إلى جانب بقية القوى السياسية والمدنية"، مؤكدا على "قدرة رئاسة الجمهورية، باعتبارها بعيدة عن التجاذبات، على لم شمل التونسيين والتونسيات على قاعدة المبادئ والأهداف".
روسيا اليوم
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