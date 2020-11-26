living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العراق: "داعش" أصبح أكثر نشاطا مقارنة بأشهر مضت

26
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن تنظيم "داعش" الإرهابي، أصبح أكثر نشاطا مقارنة بالفترة قبل أشهر عديدة، مشيرًا إلى أن التنظيم موجود في مناطق محددة في العراق.
 
وأوضح الوزير العراقي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أنه "مع الأسف التنظيم الإرهابي داعش متواجد، وأصبح أكثر نشاطا مقارنة قبل أشهر عديدة، ولدينا معلومات بأن التنظيم متواجد في مناطق معينة من محافظة الأنبار وفي مناطق معينة في كركوك وديالى وبعض المناطق في نينوى".
 
وحول المحتجزين من التنظيم الإرهابي لدى الحكومة العراقية، أجاب حسين "لدينا أفراد من داعش من جنسيات مختلفة، وبالنسبة للدول الأوروبية بدأنا الحوار مع ما نسميها المجموعة السبعة وهي دول أوروبية غربية ونتباحث معهم حول مواطنيهم الذين انتموا إلى داعش وقاموا بعمليات إرهابية وأصبحوا أعضاء في المنظمة الإرهابية"، في إشارة إلى المباحثات حول إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية لمحاكمتهم هناك.
 
وحول امتلاك العراق الإمكانيات العسكرية لتعويض خروج القوات الأجنبية وبينها الأمريكية، أكد حسين أن "هناك خلايا من الإرهابيين في مناطق معينة في العراق وأيضا نفس التنظيمات في سوريا وهذه تؤثر على الوضع الأمني العراقي".
 
وتابع "بالطبع نحتاج إلى تعاون استخباراتي مع الدول الأخرى وأيضا إلى تدريب وتسليح، الحاجة الأمنية لا زالت متواجدة".
 
وواصل قائلا "بالنسبة للانسحاب الكامل، نحن نتحدث عن القوات القتالية، أما المستشارين أو التعاون في المجال الاستخباري ضد عصابات داعش أو في مجال التدريب هذه مسألة أخرى. لدينا علاقات واسعة مع كثير من الدول، وستتغير نوعية القوات من قوات قتالية إلى مستشارين أو إلى هيئات للتعاون بين الطرفين في مجالات الاستخبارات أو التدريب".
 
وأشار حسين إلى أنه ناقش الوضع الأمني والعسكري في بلاده خلال زيارته لروسيا، مضيفا أن وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، سيزور موسكو قريبا.
 
وحول مسألة التسليح الروسي للجيش العراقي قال "لم نتطرق إلى هذه المسائل، تطرقنا إلى مجموعة من الملفات ومجموعة كبيرة من مذكرات التفاهم، حوالي 14 مذكرة تفاهم ونتمنى أن يتم التوقيع على هذه المذكرات في الاجتماع القادم للمجلس المشترك بين روسيا والعراق".
 
يذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن استعداد بلاده لتلبية الاحتياجات العسكرية العراقية من الصناعات الروسية، مشيرا إلى زيارة سيقوم بها وزير الدفاع العراقي إلى روسيا في المستقبل القريب.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout