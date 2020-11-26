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الهند...إجلاء عشرات الآلاف مع اقتراب إعصار "نيفار"

26
NOVEMBER
2020
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أجلت السلطات في الهند عشرت الآلاف من سكان المناطق المنخفضة في ولاية تاميل نادو جنوب شرقي البلاد قبل وصول إعصار"نيفار" إلى اليابسة في الساعات المقبلة.
 
ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن إدارة الأرصاد الهندية أفادت أنه من المتوقع أن يلحق إعصار نيفار المصنف من الدرجة الأولى أضرارا بالمنازل وقطع خطوط الكهرباء واقتلاع الأشجار وتدمير المحاصيل على طول الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد.
 
وقال وزير إدارة الكوارث في ولاية تاميل نادو، آر بي أوداياكومار: "تم نقل أكثر من 145 ألف شخص إلى 1516 معسكر إغاثة في أنحاء الولاية كإجراء احترازي".
 
وأضاف أن منطقتي كودالور وناغاباتينام، الواقعتين جنوب تشيناي على ساحل الولاية، استحوذتا على أكبر عدد من عمليات الإجلاء، حيث بلغ مجموعهما معًا ما يقرب من 89000 شخص.
 
أعلن الأربعاء والخميس عطلة رسمية في بعض المناطق، وأغلقت العديد من الشركات في تشيناي، موطن صناعة السيارات المزدهرة والتي يطلق عليها اسم "ديترويت جنوب آسيا".
 
وقال مسؤول كبير بالميناء إن السفن في ميناء المدينة نُقلت إلى البحر، ومن المرجح أن تظل عمليات الميناء مغلقة حتى انتهاء الإعصار، كما نصح الصيادين بعدم المغامرة بالخروج إلى البحر وطلبوا من الناس البقاء في منازلهم.
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