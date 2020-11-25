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القاهرة تنقل رسالة من حماس إلى إسرائيل.. إطلاق الصواريخ سببه كورونا

25
NOVEMBER
2020
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نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مصدر في حركة حماس أن القاهرة نقلت رسالة من حماس إلى تل أبيب مفادها أن الأوضاع في قطاع غزة خرجت عن السيطرة، جراء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.
 
وأكد المصدر لصحيفة "الأخبار" اللبنانية أن الحركة حمّلت المصريين رسالة إلى الجانب الإسرائيلي مفادها أن الأمور قد تخرج عن السيطرة نتيجة الضغط الكبير الذي يعيشه قطاع غزة جراء انتشار فيروس كورونا.
 
وأوضح أن إطلاق الصواريخ "مؤشر واضح يجب الانتباه إليه ومعالجة الأسباب التي تؤدي إليه"، مشيرا إلى أنه مع ذلك، رد الجانب الإسرائيلي بأنه يستعد لحملة كبيرة وواسعة.
 
ولفت إلى أن مطالب حماس تتركز على المعدات الطبية اللازمة، بما في ذلك أجهزة التنفس وأجهزة فحص "PCR"، إذ لا يوجد في القطاع سوى مئة سرير عناية مجهزة بأجهزة تنفس لأكثر من مليوني نسمة، ونسبة الإشغال فيها تصل حاليا إلى 70%، لذا الحركة تطلب إدخال 40 جهاز تنفس و10 أجهزة فحص جديدة.
روسيا اليوم
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