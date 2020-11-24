معلومات جديدة عن جذور ريما دودين.. جد في منصب وزير وسجل حافل بالمناصب

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ذكرت وسائل إعلام أردنية أن جد ريما دودين التي عينها جو بايدن في إدارته المقبلة في منصب نائب مدير البيت الأبيض للشؤون التشريعية، كان قد تولى إحدى الوزارات في الحكومة الأردنية.

وأفاد موقع "خبرني" بأن مصطفى دودين هو جد ريما "وكان وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة وصفي التل".

وأشار الموقع ذاته إلى أن مصطفى دودين كان عضوا في مجلس الأعيان وعمل كذلك سفيرا للأردن في الكويت.

كما نُشرت نبدة عن ريما دودين، بدأت بوصفها إحدى "أبرز المتطوعات في فريق بايدن- هاريس، وعملت كمديرة لمكتب السيناتور ديك دوربين"، علاوة على أنها متحصلة على "شهادات جامعية من جامعة بيركلي في كاليفورنيا وجامعة إلينوي، وكانت ناشطة في اللجنة القضائية الفرعية للسيناتور حول حقوق الإنسان والقانون".

ويقول موقع مجلس الأعيان الأردني الإلكتروني إن مصطفى عيسى يونس دودين تولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالأردن في عام 1971.

وأفيد بأنه كان عضوا في مجلس الأعيان منذ 1 نوفمبر 1971، وعمل مديرا للتموين واللاستيراد في قطاع غزة عام 1949، ومديرا للجوازات والسفر في القطاع عام 1953، ومديرا للشؤون المدنية في إدارة شؤون فلسطين بالقاهرة عام 1961، مع الإشارة إلى حصوله على وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى.