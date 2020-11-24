الحكومة المصرية توضح حقيقة "إلغاء الامتحانات"

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نفت رئاسة الوزراء في مصر، يوم الاثنين، شائعة متداولة بشأن إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الأول في الجامعات المعاهد، واستبدالها ببحوث، خلال الموسم الدراسي الحالي.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فنفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن.

وأوردت صفحة رئاسة الوزراء على موقع فيسبوك، أن كافة الجامعات والمعاهد في مصر تستعد لإجراء الامتحانات وفقاً لنظام التعليم الهجين سواء ورقياً أو إلكترونياً من خلال المنصة التعليمية، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل أزمة كورونا.

وأشارت إلى وجود لجان متابعة يومية للوقوف على الوضع الصحي للطلاب في الجامعات على مستوى البلاد، إضافة إلى التشديد على الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وأكد المصدر، متابعة جاهزية كافة المستشفيات الجامعية، وإمدادها بالمخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة أفراد المنظومة التعليمية.

وحثت رئاسة الوزراء في مصر، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي على تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات.