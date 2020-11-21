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في مصر.. "ممنوع الخروج من المنزل" بسبب الامطار!

21
NOVEMBER
2020
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شهدت مناطق واسعة من مصر، الجمعة، موجة الطقس السيء بعد تعرض معظم المحافظات لأمطار وصلت أحيانا إلى حد السيول، إضافة إلى الرياح الشديدة.

وتعرضت محافظات القاهرة والجيزة وكفر الشيخ والبحيرة ومطروح والشرقية والقليوبية لتساقط الأمطار، لكنها كانت قليلة نسبياً عما تعرضت له محافظة الإسكندرية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية في مصر أن البلاد تتأثر بمنخفض جوى متعمق على سطح البحر المتوسط، تنشط معه رياح شمالية غربية باردة على السواحل الشمالية، مما تزيد الإحساس ببرودة الطقس هناك يرافقها سقوط للأمطار الغزيرة.

كما أشارت الهيئة إلى نشاط الرياح الغربية على الصحراء الغربية، التي تزداد سرعتها مع الهبات مثيرة للرمال والاتربة، تصل إلى شمال الصعيد.

وأصدرت محافظة القاهرة تحذيرات للمواطنين لعدم النزول إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة القصوى، فيما لقيت طفلة مصرعها صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار في شارع هارون الرشيد بمنطقة مصر الجديدة.

وفي الإسكندرية، أدى هطول الأمطار المتواصل منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة إلى غرق عدة مناطق بطريق الكورنيش ومعظم الطرق والشوارع خاصة في الأحياء الشعبية.

وأعلنت جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حالة الطوارئ، للتعامل مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المدينة.

ودفعت شركة الصرف الصحي بنحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق، فيما لم تتأثر حركة الملاحة البحرية بميناءي الإسكندرية والدخيلة.

وتسببت الأمطار في مصرع شاب وإصابة آخرين بجروح إثر انهيار جزئي لعقار بشارع السلطان في منطقة كرموز غرب محافظة الإسكندرية، كما انهار سقف عقار في منطقة الجمرك بالمحافظة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة محتجزاً أسفله عدداً من المواطنين ما أسفر عن مصرع طفلين وإصابة شخصين آخرين.

وأصدرت محافظة الإسكندرية، التي تعرضت لأمطار غزيرة فيما يعرف بـ"نوة المكنسة" بيانا، ناشدت فيه المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى نظراً لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة دون انقطاع، وحتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمال كسح وشفط تجمعات المياه التي حولت الشوارع لبحيرات من المياه.

من جانبه، وجه وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في المحافظات التي من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع ومن بينها الإسكندرية والبحيرة وبعض المحافظات الساحلية الأخرى.

 

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